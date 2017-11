Har lite sans for navnet Vestlandet

Volda-ordfører og tidligere professor i samfunnsplanlegging Jørgen Amdam har lite sans for at Sogn og Fjordane og Hordaland vil kalle seg for Vestlandet etter å ha slått seg sammen. Navnet har blitt møtt med motstand blant annet på Sunnmøre og Amdam kaller navneevalget for en okkupasjon.