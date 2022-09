Har levert skip

Vard har levert Viking Polaris, det andre av to isforsterkede ekspedisjonsskip, til Viking. Skipet er bygd i Vard Søviknes i Ålesund og Vard Tulcea i Romania. Fartøyet er 205 meter langt og 23,5 meter bredt, spesielt designet og utviklet for ekspedisjoner i Antarktis og på de store innsjøene i Nord-Amerika. Skipet er et av de største fartøyene Vard har bygd så langt, skriver selskapet i en pressemelding.