Har levert opprop mot oppdrettsanlegg

250 personer har signert et opprop mot oppdrettsanlegg i Batnfjorden mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt i Gjemnes kommune. Det skriver Tidens Krav. (krever abonnement). Det er søkt om tillatelse til fire ulike anlegg i fjorden. Gadus Group har søkt om å få etablere tre oppdrettsanlegg for torsk mens Nordic Halibut vil satse på kveite. En av motstanderne, Jan Egil Torvik, viser til en rapport fra Havforskingsinstituttet. Torvik sier han er bekymret for de lokale fiske- og skalldyrartene