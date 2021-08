Har laga ny video

Illustrasjonsvideoane av Møreaksen er ikkje riktige nok. Det meiner Jørn Inge Løvik, som er dagleg leiar i Romsdalsaksen AS. Møreaksen er eit vegprosjekt som skal kople saman Ålesund og Molde, utan ferje. Romsdalsaksen er ein alternativ veg, som fleire kjempar for. No har Romsdalsaksen AS fått laga ein ny video, som dei meiner viser korleis det eigentleg blir å køyre Møreaksen og at det blir ei reise gjennom mørke tunnelar, fortel Løvik.

– Møreaksen er berre tunnelar. Det er 85 % tunnel. Og Statens vegvesen viser berre bilde av Julsundbrua, seier han.

Statens vegvesen svarer at det blir ein del tunnelar, men at desse blir godt opplyste.

– Tunnelar er det desidert sikraste vegelementet vi har, seier Ove Nesje i Statens vegvesen.