Har laga ei oversikt

Det har no blitt oppretta ei oversikt over kulturhistoriske landskap i Møre og Romsdal fylke. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit kunnskapsgrunnlag for landskap det knyter seg nasjonale kulturmiljøinteresser til. Det skriv Riksantikvaren i ei pressemelding.

KULA skal vere eit kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunar og andre myndigheiter som påverkar og styrar utviklinga av landskap i Noreg. Etableringa av KULA er eit oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.

I Møre og Romdal er 12 landskap oppført i kunnskapsgrunnlaget. Dette er mellom anna Hjørundfjorden i Ørsta, Sykkylven og Volda kommune, Geirangerfjordområdet i Fjord og Stranda kommunar og Romsdalsfjorden i Molde kommune.