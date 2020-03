Har krenket rett til familieliv

Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har dømt Norge i to nye barnevernssaker. Ifølge Dagbladet gjelder den ene dommen et par fra Vestnes. Dommen slår ifølge avisa fast at det ikke er tilstrekkelig at paret etter en tvangsadopsjon har fått to samvær i året med sin sønn, og har dømt Norge til å betale erstatning.