Har kontroll på ferga "Tingvoll"

Situasjonen i Edøyfjorden er under kontroll. Det sier Nils Ole Sunde ved Hovedredningssentralen. Ferga som ligger rundt 500 meter fra kaia på Edøy, har fått motorstopp. redningsskøyta "Erik Bye" er ved ferga og en annen redningsskøyte er på veg. Deretter skal ferga taues til land. Det er et mannskap på fire og to passasjerer ombord..