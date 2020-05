Har kontroll på brannen

Brannvesenet har brannen i bustadhuset under kontroll. Dei er no i gang med å rive bordkledning og takstein for å sløkke dei siste flammane, opplyser 110-sentralen. Dei to personane som budde i huset er undersøkt av helsepersonell. Begge er uskadde. Politiet dirigerer trafikken forbi staden.