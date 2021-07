Har kontroll på brann

Brannvesenet i Ålesund er igang med slukking etter at de fikk melding om en ulmebrann på byfjellet Aksla. Ifølge 110-sentralen har mannskapene kontroll på brannen, men de jobber i et ufremkommelig område og de har derfor litt utfordringer med å få vann helt frem. De jobber nå med å få en tankbil nært nok til at de kan få dynket området.