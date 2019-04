Har kontroll mistenkte

Politiet melder at det har blitt stole ein iPad, ei svart veske og nokre nøklar frå bustaden i Konsul Johnsens gate i Kristiansund. Politiet jobbar no på staden, for å sikre spor og gjere taktisk undersøking. I samband med etterforskinga har politiet også fått kontroll to personar som dei meiner kan knytast til innbrotet. Begge er arresterte og blir køyrd til arresten. Politiet vil gjennomføre ei åstadsundersøking og ransaking, i tillegg til avhøyr av vitne og dei mistenkte.