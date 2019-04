Har kome til land

Tresnekka som tok inn vatten har no kome seg til land. – Den kom seg til land for eiga maskin, og får no hjelp til å tømme båten for vatten seier Thoralf Juva, redningsleiar ved hovudredningssentralen. Dei fekk melding om at båten tok inn vatten 12.40, og klokka 13.05 var båten kome til land.