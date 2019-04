Har kjøpt tomt på Mjølstadneset

Rederiet Ervik & Sævik har sikret seg over 16.000 kvadratmeter næringsareal på industriområdet Mjølstadneset i Herøy. Reder Rita Sævik forteller de trenger nye kontorlokaler og lagerlokale for driften av ringnotsnurperen Christina E. Sævik håper næringsbygget som nå er i den første planleggingsfasen kan stå ferdig og innflyttingsklart om to år. – Nå vil vi bruke dette arealet til å skape videre vekst og utvikling, sier hun. Det opplyser selskapet i en pressemelding.