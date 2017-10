Har kjøpt reiarlag

Åge Remøy kjøper Bergens-reiarlaget Forland Shipping, og aukar bemanninga ved hovudkontoret i Herøy. Det skriv nettstaden nett.no (krev abonnement) . Remøy og kompanjongane Thorsteinn Mar Baldvinsson og Magnus Roth har betalt rundt 100 millionar kroner for å ta over reiarlaget. Gjennom kjøpet sikrar Remøy seg kontrollen over to større subseaskip.