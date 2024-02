Har kjøpt opp slakteri på Vartdal

Torskeoppdrettsselskapet Ode skal slakte torsk på Vartdal på Sunnmøre. Dei tek over slakteriet frå Måsøval, der det har vore stopp i drifta sidan i fjor. I ei pressemelding skriv Oda at produksjonen startar allereie på måndag og at alle tilsette har fått tilbod om å kome tilbake på jobb. Ambisjonen er at dette skal blir utvikla til eit spesialisert anlegg for slakting og tilarbeiding av torsk, står det i pressemeldinga.