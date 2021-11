Har kalt inn ekstra styrker

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland, forteller til NRK at politiet har kalt inn styrker fra FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige) i søket etter den savnede kvinnen i 50-årene. Bratland sier at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.