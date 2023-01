Har intensjon om avtale

Ålesund kommunale eigedom har som intensjon å tildele kontrakt av bygging av Osane idrettshall til Åsen & Øvrelid AS. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding.

Det var to entreprenørar som leverte tilbod i konkurransen. Kommunestyret skal etter planen behandle saka 23. mars.

Oppstart er planlagt våren 2023, med føresetnad at finansieringa kjem på plass. Anlegget er planlagt å vere ferdig hausten 2024, skriv kommunen.

Samtidig lyser Ålesund kommune ut ein ny konkurranse for bygginga Hessa skole. Kommunen hadde fått inn fire tilbod, men har avdekt feil i konkurransegrunnlaget under evalueringa av tilboda. Dette gjer at Ålesund kommunale eigedom har bestemt at dei avlyser konkurransen og lyser ut på nytt igjen.