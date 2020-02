Har inngått tre nye kontrakter

Aas Mekaniske Verksted i Vestnes har inngått kontrakter med Sølvtrans om bygging av tre brønnbåter. De to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste nå i slutten av januar. Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, opplyser selskapet. Kontraktene med Sølvtrans AS er svært viktig for Aas Mekaniske Verksted sin posisjonen som ledende brønnbåtbygger, skriver ledelsen ved verftet i en pressemelding.