Har inngått samarbeid

Norwegian Hydrogen AS har signert en intensjonsavtale med den australske produsenten av hydrogenkjøretøy H2X Global Limited. Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund. De to selskapene skal ifølge en pressemelding samarbeide om kommersiell forsyning av hydrogen. De planlegger også å samarbeide om et bredt sortiment av nyttekjøretøy som bruker hydrogen. en nye satsingen vil fokusere på Norden