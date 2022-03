Har inngått forlik – slipper rettssak

Helse Møre og Romsdal var stevnet etter babydødsfall, nå er saken trukket, skriver rbnett.no. Det var i slutten av mars 2020 at et par bosatt i Molde mistet barnet sitt på grunn av komplikasjoner under fødselen ved sjukehuset i Molde. Foreldreparet stevnet derfor helseforetaket inn for retten med krav om oppreisningserstatning. Saken skulle gått i Ålesund tirsdag og onsdag denne uka, men under et rettsmeklingsmøte i februar kom imidlertid partene fram til en minnelig ordning, og inngikk utenrettslig forlik. Partene begjærte dermed saken hevet, noe tingretten tok til følge.