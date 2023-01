Har inngått forlik

Ein oppsagd sjømann og Island Offshore Management AS har inngått eit forlik. Mannen meinte han var usakleg oppsagt og gjekk til søksmål. Sjømannen kravde erstatning for både økonomisk og ikkje-økonomisk skade. No er han blitt einig med reiarlaget og har unngått rettssak, skriv Sunnmørsposten.