Har inngått en avtale

Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og Ålesund kommune (ÅK) har inngått avtale om at de sammen kjøper Sørsida Eiendomsselskap fra Sørsida Utvikling (SUAS).

– Formålet med kjøpet er at vi ønsker å bidra aktivt til utvikling av Kulturhavna med etablering av videregående skole for estetiske fag, lokaler til Teatret Vårt og Ålesund kulturskole. Andre funksjoner som et eventuelt nytt bibliotek i Ålesund vil også legges til Kulturhavna, skriver de i en pressemelding.

Eiendommen er regulert til 15 935 kvadratmeter. Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune har forpliktet seg til å realisere prosjektet i løpet av fem år med overtakelse januar 2024.

De ferdige forhandlede avtalene skal legges frem for fylkestinget og kommunestyret for godkjenning.