Har inngått avtale

Selskapene Sørsida Utvikling og Keiser Wilhelmskvartalet AS er enige om å forlenge festekontrakten på tomten som huser Terminalen og rutebilstasjonen. Avtalen, som ble signert lille julaften, har en varighet på ett år. Det skriver Sunnmørsposten.

Stridens kjerne har den siste tiden vært at Sørsida Utvikling vil forlenge leieavtalen for tomta med Momentium, mot at Momentium tar på seg fremtidige rivekostnader, noe de ikke ønsker. Momentium-gründer Ante Giskeødegård sier de er glade for å få mer tid til å avklare saken.