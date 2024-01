Har ikkje konkludert etter dødsulykke

Politiet i Møre og Romsdal har førebels ikkje kome til ein konklusjon etter dødsulykka i Sula 17. januar. Det dei har kome fram til, og skriv i ei pressemelding, er at bilen til avdøde kom over i motsett køyrefelt. Politiadvokat Gudrun Weiberg-Aurdal Kalvatn uttalar at dei likevel ikkje kan seie noko om kvifor dette skjedde. Dei ventar framleis på resultata frå dei tekniske undersøkingane, noko som kan ta 2-3 månader.