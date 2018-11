Har ikkje konkludert

Politiet har så langt ikkje konkludert om dei skal starte opp igjen med søk i delar av fjellet etter den sakna 25 år gamle kvinna i Ørsta. Dei jobbar no med å gå gjennom 2800 nærbilde av fjellet. Polske Maja Herner har vore sakna sidan onsdag, då ho ikkje kom tilbake frå ein tur. Politiet har også avhøyrd ein rekke personar som har vore på tur i det aktuelle området den dagen ho forsvann. Politiet har så langt ingen haldepunkt for å seie at det har skjedd noko kriminelt, men at dei ikkje kan utelukke noko.