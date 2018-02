Har ikkje klart å felle jerv

I morgon er årets jervejakt over. Til saman er det gitt løyve til å felle fire dyr i Møre og Romsdal, men hittil er ingen dyr felt. Jerven har dei siste åra vore skulda for store sauetap, og sauebønder i Eidsdal er fortvilte over at dei ikkje klarer å redusere talet på jerv. – Det er heilt umogleg å livnære seg på sauedrift når det er så mykje jerv her i område. Kostnaden blir for stor når ein taper så mange dyr kvart år, seier Bjørn-Helge Rønneberg.