Har ikkje forlenga med hovudtrenar

Hødd Fotball har valt å ikkje forlenge med hovudtrenar Joakim Dragsten. Det skriv klubben sjølv i ei pressemelding. Hødd rykte nyleg ned til 2. divisjon i fotball.

Dragsten kom til Hødd i forkant av 2022-sesongen og var med på å få klubben opp igjen i førstedivisjon.

– Dessverre vart det ein tøff retur til toppfotballen og klubben rykka derfor ned etter tap mot Lyn over to kampar i kvalifiseringa. Etter ei totalvurdering vel ein derfor å ikkje fortsette samarbeidet, skriv klubben.

Vidare skriv dei at dei vil takke Dragsten for jobben han har gjort som hovudtrenar for Hødd.

Til Vikebladet Vestposten seier Dragsten det kjennest trist at han ikkje lenger får halde fram som hovudtrenar i Hødd.