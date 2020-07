Har ikkje fått løn frå Kleven

240 utanlandske arbeidarar i Kleven Maritime Contracting AS har ikkje fått løn eller feriepengar som følgje av den fastlåste situasjonen i Kleven.

Kleven Maritime Contracting er eit dotterselskap av Kleven verft, med 240 tilsette frå Romania og Polen. Dei skulle fått utbetalt lønn og feriepengar førre torsdag, men pengane er enno ikkje komne på konto, skriv Nett.no (krev innlogging) Tillitsvald i Fellesforbundet ved Kleven, Olav Høydalsvik, seier til Sunnmørsposten (krev innlogging) at kvar og ein av dei tilsette no har sendt krav til bedrifta som har ei veke på seg til å betale lønna.