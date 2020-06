Har ikke råd til hydrogenferge nå

Det er ikke økonomisk mulig for Møre og Romsdal fylkeskommune å bidra til å realisere ei pilotferge drevet av hydrogen i Hjørundfjorden nå. Det sier driftssjef i FRAM, Jesper Wiig på fylkeskommunens egen nettside. Møre og Romsdal fylkeskommune har åpnet for et slikt pilotprosjekt med bakgrunn i at Fiskerstrand har fått statlig støtte gjennom Pilot E-programmet, men har ikke midler nå. Fiskerstrand vil likevel gå videre med Pilot E-prosjektet. – Selv om det ikke er mulig å få til fergepiloten på Hjørundfjorden nå, er det tre andre konkrete prosjekt hvor realisering av hydrogen som energibærer er veldig aktuelt, sier konsernsjef Rolf Fiskarstrand i Fiskarstrand Holding