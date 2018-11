Har ikke full kontroll enda

Brannvesenet jobber fortsatt med å slukke boligbrannen i Eide, som startet i morgentimene i dag. Personen som bor i boligen kom seg ut. Røykdykkere har gjort et gjennomsøk og fant ingen andre i huset. 110-sentralen forteller NRK at brannvesen på stedet har ikke meldt fra om at de har full kontroll på brannen enda.