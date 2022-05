Har ikke brutt regelverket

Helse Midt-Norge RHF har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Det er konklusjonen til Klagenemda for offentlige anskaffelser. Det var Nordvest Taxi AS som klagde Helse Midt-Norge inn for å ha brutt regelverket.

Helseregionen gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for pasientreiser i Møre og Romsdal, og tildelte kontrakten til et selskap under stiftelse. Nordvest Taxi mente Helse Midt-Norge hadde brutt regelverket ved å ikke avvise vinneren av anbudskonkurransen, ettersom tilbudet ikke kunne anses bindende. Klagenemda har kommet frem til at den valgte leverandørs tilbud var bindende, og klagen til Nordvest Taxi AS nådde derfor ikke frem.