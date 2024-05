Har identifisert person

Rosenborg Ballklubb har identifisert personen som var involvert i en voldsepisode i forkant av kampen mellom Molde og Rosenborg lørdag. Daglig leder Tore Bjørseth Berdal sier til Adresseavisen at de har nulltoleranse for vold, og at vedkommende vil få en streng straff av klubben. Politiet etterforsker fortsatt saken.