Har henlagt saken etter dobbeltdrap i Kristiansund

Politiet har henlagt saken mot en mann i 70-årene som var siktet etter et drap og selvdrap i Kristiansund i 2023.

– Saken er henlagt på grunn av mistenktes død. Saken er endelig avgjort og henlagt av Riksadvokaten, sier påtaleansvarlig Merethe Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt.

Fredag 19. mai i fjor ble et ektepar funnet med skuddskader i Kristiansund. I etterkant blei mannen sikta for drap. Politiet har jobbet ut ifra en hypotese om at mannen først har skutt kvinnen og så tatt sitt eget liv.

– Etterforskingen har ikke avdekt et klart motiv, sier Falkevik.