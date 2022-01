Har heimeskule på grunn av vêret

Giske kommune har bestemt at det blir heimeskule for alle ungdomsskuleelevane ved Giske ungdomsskule i dag. Det blir også vurdert heimeskule torsdag. Dette på grunn av ekstremvêret Gyda. Kommunen fryktar mellom anna at det kan kome sterke vindkast som kan føre til periodevis stenging av Giskebrua.