Har håp om raskere fremdrift

De som kjemper for en ny vei over Strynefjellet, har håp om at prosjektet kan bli prioritert i ein ny gjennomgang som kjem i april/mai.

I dag hadde lokale Ap-politikere i Nordfjord og på Sunnmøre møte med samferdselsministeren som tidligere har sagt at han ikke vil ta noe initiativ om Strynefjellet.

No håper Sverre Leivdal i Volda Ap å komme raskere i gang med planleggingsarbeidet. Det er satt av penger til planlegging fra 2024, men Leivdal sier at han har håp om at planllegginga kan starte i 2023, kanskje 2022.

Det betyr at det er håp om byggestart i løpet av de neste seks årene, sier Leivdal.