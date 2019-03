Har håp om at båten får gå

Administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, har håp om at reketrålaren Arctic Swan får forlate Murmansk i morgon. Båten blei tatt inn for kontroll, fordi russiske styresmakter har mistanke om overfiske eller at det er gjort ein formalfeil. Maråk reknar med at kontrollen snart er ferdig, og at trålaren kan få gå til ein verkstad for å få reparert motoren.