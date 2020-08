Har gjort undersøkingar på staden

Statnett har i dag undersøkt skadane etter brannen ved trafostasjonen i Sunndal i går. Brannvesenet brukte mange timar på å sløkke brannen. Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett, seier det er for tidleg å seie noko om brannårsaka. – Vi vil gjere undersøkingar for å avdekke kvifor det byrja å brenne. Sjølve transformatoren må skiftast ut og komponentar som var i umiddelbar nærleik til der den står, Nilson. Ho seier vidare at brannen ikkje får store konsekvensar for kraftproduksjonen. – Forsyninga er noko svekka, men framleis god. Vi har sikra nettet slik at det skal kunne tole utfall av ein viktig komponent, seier Nilson.