Har gjort ei ny utrekning

Bustadeigarar i Ålesund vil få eit vassgebyr som ligg lågt samanlikna med liknande kommunar. Dei vil og få eit avløpsgebyr som ligg midt på treet i forhold til dei tidlegare kommunane som no er ein del av Ålesund. Det sa verksemdleiar for vatn og avløp, Jesper Sode Hansen, under ein pressekonferanse i dag. Kommunen har fått krass kritikk etter å send ut krav med høge gebyr som inneheldt feil. Nå er det gjort ei ny berekning som skal opp i formannskapet 28. april. 30 prosent av kostnaden er ein fast del medan 70 prosent er avhengig av forbruket.