Har gått gjennom vedtakene

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har på oppdrag fra departementet gått gjennom vedtakene som er gjort av de fire kommuner i Møre og Romsdal som fortsatt har lokale karantenevedtak. Det gjelder kommunene Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Smøla. I sin rapport tilbake til helsedepartementet skriver fylkesmannen at vedtakene gjelder for sju dager og det siste vedtaket går ut mandag 6. april. Fylkesmannen skriver videre at de står i tett kontakt med den politiske ledelsen i kommunene for å sjekke at vedtakene ikke rammer kritiske samfunnsfunksjoner, personer i transitt uten opphold i kommunen, barn med delt bosted eller drift av person- og varetransport. Fylkesmannen har også fått forsikringer om at kommunene har god dialog med næringslivet. Fylkesmannen vil fortsette dialogen med kommunene for å sikre at de følger opp kravene til vedtak, og dersom det likevel er behov vil fylkesmannen gjennomføre en formell lovlighetskontroll.