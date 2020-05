Har funnen etterlyst bil

Politiet har no funne bilen som blei etterlyst etter ei trafikkhending i Kristiansund i går. Det skriv Tidens Krav (krev innlogging). Bilen køyrde inn i eit gjerde på Nordlandet i går og bilføraren stakk frå staden. Politiet seier til avisa at dei no har funne bilen etter tips frå publikum og at saka blir etterforska vidare.