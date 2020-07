Har funne sju stolne båtar

Politiet har no funne alle dei sju båtane som er meldt stole i kristiansundsområdet dei siste dagane. Det stadfestar politietterforskar Eirik André Sæther, som ikkje utelukkar at det kan vere fleire båtar som er stelt. Tidens Krav har tidlegare omtalt tjuveria. – Vi jobbar utifrå ein eller fleire mistenkte, men har ikkje arrestert nokon. Vi etterforskar saka framleis og undersøker fleire moglegheiter, seier Sæther. Han rosar båtfolket for å vere flinke til å sjå etter båtane og rapportere inn tips til politiet.