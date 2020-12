Har funne brannårsak

Politioverbetjent Bjørn Inge Knutsen opplyser til Tidens Krav at dødsbrannen i Gjemnes i slutten av oktober starta i taket på eit tilbygg. Til avisa seier Knutsen at teknikkarar frå politiet har avdekt at det var ein elektrisk feil i hovudinntaket som førte til brannen.