Har funne beinmergsdonor

Legane har no funne ein egna beinmergsdonor til kreftsjuke Emthe Kathrin Vollstad frå Sykkylven på Sunnmøre. Det skriv Sunnmørsposten. I mai sette Vollstad sjølv i gang ein Facebook-aksjon for å rekruttere fleire donorar, noko som fekk mykje merksemd. På Facebooksida si skriv ho: – Eg er livredd, men det er dette som må til for at eg skal overleve, og donoren stemmer på ca. 9,5 av 10 punkt, så eg er optimistisk.