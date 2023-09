Har full tillit til Solberg

Stortingsrepresentant Helge Orten sier til Romsdals Budstikke at han har full tillit til Erna Solberg som leder. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Det har stormet rundt Høyre-lederen etter at hun forrige fredag kalte inn til pressekonferanse og kunngjorde at mannen hennes, Sindre Finnes, hadde gjort over 3.600 aksjetransaksjoner mens hun var statsminister fra 2013 til 2021.