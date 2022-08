Har framleis tillit til helseføretaket

I førre veke sa klinikksjef for SNR, Georg Johnsen, at han ikkje veit om dei klarer å få fødeavdelinga i Kristiansund på beina igjen. Statssekretær i helsedepartementet, Ellen Moen Rønning-Arnesen, seier ho veit at Helse Møre og Romsdal har jobba på spreng for å etablere eit stabilt tilbod ved fødeavdelinga i Kristiansund. Gjenopninga av avdelinga måtte bli utsett førre veke, på grunn av mangel på fagfolk. Rønning-Arnesen seier ho forstår at dette er ein vanskeleg situasjon for dei som skal føde, men at dei framleis har tillit til helseføretaket i denne saka.