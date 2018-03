Har framleis håp om ferje

Aure-ordførar Inngunn Golmen frå Senterpartiet kjempar vidare for å få på plass eit ferjesamband mellom Aure og Hitra. I fleire år er det jobba for å få gjenoppretta ferjesambandet der det no er avgjerande å få på plass finansieringa. – Det er utfordrande, men fullt muleg, meiner Golmen som er glad for at samferdselsutvalet ønskjer å få realisert prosjektet. Eit ferjesamband mellom Aure og Hitra betyr mykje for næringsutviklinga.