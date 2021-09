Har forventninger til ny regjering

Fylkesleder i Bondelaget i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug, har store forventninger til en ny regjering. Et viktig krav for bøndene er at inntektsgapet mot andre yrkesgrupper blir fjerna. Kongshaug forventer at dette skjer i løpet av den neste fire års perioden. Han peker på at både Senterpartiet og SV som sitter i sonderinger om regjeringssamarbeid, har gitt tydelige løfter.