Har forventninger til forsvarsplan

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre har store forventninger til Langtidsplanen for Forsvaret som blir lagt frem klokka 12 i dag. Ei satsning på Forsvaret har stor betydning for Møre og Romsdal både når det gjelder tilstedeværelse og fremtidige øvelser, mener han. Soleim er også opptatt av at investeringsnivået i Forsvaret holdes oppe fordi dette er viktig for den maritime industrien i Møre og Romsdal.