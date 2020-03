Har forventningar til tiltakspakke

LO i Møre og Romsdal har forventingar om at den nye tiltakspakken som regjeringa legg fram i dag, gir tiltak som er retta direkte mot situasjonen til alle arbeidstakarar, seier regionleiar Kari Hoset Ansnes. Her i fylket er no 8,2 prosent av arbeidsstokken permittert, og LO i Møre og Romsdal er særleg oppteke av to forhold som må få tiltak frå regjeringa, seier Hoset Ansnes. – Vi er opptatt av at vi skal ha arbeidsplassar å kome tilbake til når krisen minskar, og då må vi passe på at enkeltmannsføretak og små- og mellomstore bedrifter har nok likviditet til å kome seg gjennom dette. Og at dei ikkje berre får utsett gjeld. Det må også kome tiltak for kompetanseheving, seier ho.