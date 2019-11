Har forventningar til direktøren

Leiaren i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad (Sp), er optimistisk med tanke på at Helse Møre og Romsdal skal klare å snu den økonomiske utviklinga. No har helseføretaket tilsett Øyvind Bakke som ny direktør. Tryggestad seier han har positive forventningar til at den nye direktøren vil får helseføretaket på rett kurs.