Har fortsatt fokus på fotballen

Rettssaka mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren har ikke tatt fokuset bort fra fotballen for eliteserielaget. Veteran Vegard Forren sier rettssaka ikke har bekymret laget sportslig. – Det er lite vi kan gjøre og vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er ute på banen. Torsdag kveld slo Molde Hibernian og møter Zenit i Play Off til Europaligaen kommende torsdag. – Vi er en gruppe som holder sammen og viser at vi klarer å fokusere på det vi skal, sier Forren. Aktor har lagt ned påstand om fire års fengsel for den tiltalte Molde-spilleren. Dommen er ventet på mandag.